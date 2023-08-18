В Воронежской области к поискам 86-летней женщины с деменцией присоединился кинолог

Ориентировка волонтеров

В Воронежской области продолжаются активные поиски пропавшей 86-летней Лидии Курасовой. К волонтерам присоединился кинолог с собакой. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» 18 августа.

Напомним, пенсионерка из села Орлово Новоусманского района пропала днем ранее в девять часов утра. Она вышла за калитку на даче в халате и тапочках, не взяв с собой даже телефон. С тех пор о ней ничего не известно. Женщина не ориентируется в пространстве, нуждается в помощи медиков.

Главной сложностью для волонтеров стало то, из-за обильных дождей выросло очень много зарослей.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Лидии Курасовой, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).