Нововоронежская дзюдоистка взяла серебро на всероссийских соревнованиях

Карина показала класс в Санкт-Петербурге. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

Воспитанница Нововоронежской детско-юношеской спортшколы Карина Колосова завоевала медаль на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге по дзюдо «Кубок Александра Корнеева». В них участвовали юниоры и юниорки до 21 года – всего 145 спортсменов из 31 региона. Соревнования проводят с 2015 года. Они являются отборочным этапом на первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года.

Карина Колосова впервые выступала на соревнованиях такого уровня. Тем ценнее ее успех. Карина взяла серебро и теперь получила право представлять Воронежскую область на первенстве России, которое пройдет в ноябре в Туле.

Кстати, Карина не остановилась на этом успехе и приняла участие в мастерском турнире «Легенды петербургского дзюдо» среди мужчин и женщин. Он также прошел в Санкт-Петербурге на минувших выходных. Там нововоронежская спортсменка завоевала бронху.

Карина Колосова на пьедестале. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

Нововоронежская дзюдоистка тренируется под руководством мастера спорта России, тренера высшей категории Татьяны Маклецовой.