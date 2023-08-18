В Воронеже проект по обновлению парка «Танаис» подорожал на 100 млн рублей

Идей по реконструкции «Танаиса» немало, но, когда приступят к конкретных действиям, неясно. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На инвесткарте Воронежа предполагаемая стоимость проекта концессии парка «Танаис» увеличилась с 250 до 350 миллионов рублей. Такие изменения руководитель пресс-службы мэрии Никита Чеботарев в своем телеграм-канале объяснил изменением цен. Понятно, что не в лучшую сторону.

Напомним, в начале июня 2023 года мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил о том, что есть два предложения о реконструкции «Танаиса» - от местной и иногородней компании. Одно из предложений предполагает реализацию концепции благоустройства с акцентом на аттракционах под открытым небом. Оно позволяет рассчитывать на больший объем инвестиций. Второе сохраняет аттракционы в меньшем масштабе, но предусматривает уже новые активности. В случае его реализации в «Танаисе» появятся зона для барбекю, пони-парк, «контактная» ферма, детская песочница для «археологических» раскопок и небольшой искусственный водоем. Вадим Кстенин тогда также сделал акцент на то, что при реконструкции не должно быть вырублено ни одно здоровое дерево.

Кстати, недавно городские власти отказались от идеи отдавать в концессию Бринкманский сад в центре Воронежа. Сколько он еще останется заброшенным, пока непонятно.