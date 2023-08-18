В Воронеже первую ветку метробуса планируют спроектировать к концу 2024 года

Если метробус когда-нибудь появятся, то одной из его конечных остановок будет главный корпус ВГУ. Фото: Юрий КОЗЛОВ

К четвертому кварталу 2024 года должен появиться проект первой ветки воронежского метробуса. Об этом сообщили в региональном департаменте промышленности и транспорта. После подготовки проекта приступят к следующему этапу. То есть, к определению цены его реализации и поиску подрядчика для реконструкции улиц под создание скоростного транспорта.

Пока существует лишь идея метробуса. Согласно задумке авторов идеи его создания, первая ветка должна пройти от главного корпуса ВГУ по Плехановской и Московскому проспекту до аэропорта. Кстати, она будет почти дублировать старую трамвайную линию. Воронежские старожилы помнят, что трамваи раньше шли по Плехановской от перекрестка с Кольцовской и далее по Московскому проспекту до остановки «45 Стрелковой дивизии». Только теперь вместо них хотят пустить по середине дороги большие автобусы и троллейбусы. И установят ограждение с входом пассажиров по принципу метро. Спрашивается – зачем в свое время все это было разрушать, чтобы сейчас возрождать это под новым соусом, да еще и за очень большие деньги? Уже сейчас известно, что такая затея, скорее всего, обойдется в пару десятков миллиардов рублей.