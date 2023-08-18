В Воронеже пьяный сельчанин угнал автомобиль, чтобы добраться домой

Фото - ГУ МВД по региону

29-летний рецидивист из Нижнедевицкого района угнал автомобиль в Воронеже. Злоумышленника задержали. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 18 августа.

Известно, что мужчина в конце июня ночью вышел от своей знакомой из дома, расположенного по улице Суворова, где распивали спиртные напитки. Поскольку у него не было денег, то он решил добраться домой на припаркованном ВАЗ 2106.

Повредив замок, он забрался в машину, соединил провода и завел двигатель. Добравшись до улицы Обручева, мужчина бросил авто и скрылся, полагая, что сможет избежать ответственности.

Однако его вычислили. Полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.