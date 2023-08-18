Женщина из Воронежа избежала наказания за угрозу арбалетом коммунальщикам

Арбалет – грозное оружие против нежелательных визитеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для жительницы дома № 14 на улице Лизюкова ее эпичный выход против коммунальщиков с арбалетом наперевес не кончился никакими неприятностями. Напомним, 14 июля женщина, вооруженная таким необычным предметом, не пустила в подъезд рабочих, которые привезли во двор и стали сгружать оборудование для замены лифтов. По мнению некоторых жильцов дома, там есть гораздо более неотложные работы. Вот и женщина с арбалетом так думала. Оружие у нее в итоге отобрали соседи. Однако представители Фонда капремонта решили замену лифтов пока отложить.

В полиции сообщили, что изучили поведение женщины в тот день. И ничего криминального не нашли.

- Уголовное дело против нее возбуждать не будут, так как в ее действиях нет состава преступления, - пояснили в региональном ГУ МВД.