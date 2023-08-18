В воронежской Россоши сделали остановку в форме пожарной машины

В передней части остановки – кабина от настоящего «КамАЗа». Фото: телеграм-канал МЧС Воронеж.

В городе Россошь Воронежской области появилась необычная остановка. Сделана она в форме пожарной машины. Только вместо отсека для цистерны и оборудования – скамеечка для ожидающих транспорта пассажиров.

На остановке установлена кабина от настоящего «КамАЗа». На крыше есть отсеки для рукавов, как у настоящей пожарной автоцистерны. А чтобы люди не скучали в ожидании маршрутки, на внутренних стенах повесили тематические плакаты и памятки по безопасности.

Внутри остановки – тематические плакаты и памятки. Фото: телеграм-канал МЧС Воронеж.

Остановку придумали энтузиасты пожарной охраны около полугода назад. И вот теперь проект реализовался на практике. Пожарные заявили, что открытие тематической остановки – их своеобразный подарок к 100-летию Россоши.