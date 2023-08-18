В Воронеже выпустили первый в России учебник по основам военной подготовки

Ученые ВГУ выступили в роли флагманов военной науки. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В августе в Воронеже появился первый в России учебник по основам военной подготовки. Его авторами стали ректор ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий и помощник ректора, профессор кафедры общевоенной подготовки Виктор Шамаев. Учебник «Основы начальной военной подготовки и обороны государства» уже рекомендовали к использованию в вузах.

Материалы в учебнике авторы постарались изложить с тем, чтобы учащиеся имели представление о роли России в современном мире и о военных угрозах нашей стране. А также получили знания об основах обороны государства и военной подготовки. В учебнике пишут о морально-практических, психологических и правовых аспектах военной службы, пособие помогает осознанно выбрать воинскую профессию.

В учебнике несколько разделов:

военно-патриотическая и военно-историческая работа;

вооруженные силы Российской Федерации в структуре государственных институтов;

правовые основы подготовки граждан к военной службе;

система военного образования;

основы общевоенной подготовки;

основы тактической, тактико-специальной подготовки.

При дальнейшей доработке в учебнике должен появиться раздел, посвященный основам медицинской подготовки в условиях военных действий.

– Мы презентовали учебник Российскому союзу ректоров и представили пособие ректорам вузов индивидуально, - рассказал Дмитрий Ендовицкий. - Около 50 университетов страны уже готовы сделать заказы на покупку учебника. Мы получили положительные отклики после первого изучения методического материала и поняли, какие корректировки еще нужно произвести.