Под Воронежем истекающего кровью мужчину врачи заставили ждать почти три часа

Здание Россошанской районной больницы. Фото: БУЗ ВО Россошанская районная больница ВКонтакте.

Россошанцы возмутились в местных соцсетях поведением врачей местной районной больницы. По их словам, в приемное отделение этого медучреждения пришел истекающий кровью мужчина – у него была открытая рана от топора. Однако помощи так и не дождался. Пациенты утверждают, что раненый мужчина провел в коридоре около трех часов и, так и не дождавшись приема, ушел домой.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения представили свое видение этой ситуации:

- Время ожидания составило около двух часов из-за того, что врачи-травматологи находились на операции. Когда один из них освободился и вышел в приемное отделение, пострадавший мужчина нагрубил ему и покинул здание больницы.

Однако, по словам медиков, этим история не кончилась:

- В тот же день в 17.20 этот пациент пришел повторно. Дежурный травматолог осмотрел его и оказал необходимую помощь. В госпитализации мужчина не нуждался.

В администрации Россошанской районной больницы извинились за доставленные неудобства.