Ежегодно в Воронеже выявляют онкологическое заболевание у 55-60 детей

Специализированная медицинская помощь детям с онкологическими заболеваниями оказывают в Воронежской областной детской больнице №1 в онкогематологическом отделении химиотерапии или в дневном гематологическом стационаре №1. В клинико-диагностическом центре при медучреждении ведет прием детский онколог, к нему направляют пациентов из поликлиник города и области при необходимости.

В ВОДКБ №1 ребятам проводят комплексное обследование, химиотерапевтическое лечение, таргетную терапию, иммунотерапию. Оперативное лечение проходит в хирургическом корпусе детской облбольницы №2. В этом же стационаре имеются койки для пациентов с онкологическими заболеваниями, которым необходима паллиативная помощь. Лучевая терапия детям проводятся в воронежском онкодиспансере. В реабилитационном центре «Парус надежды» перенесшие онкологическое заболевание получают восстановительное лечение.

- Детская специализированная онкологическая служба в регионе имеет давнюю историю - с 1975 года. Активное развитие началось с 1990-х, сейчас в Воронеже в онкогематологическом отделении химиотерапии имеются возможности проведения высокодозной химиотерапии, иммунотерапии, использования таргетных препаратов. Планируется внедрение современных методов, основанных на клеточных технологиях (аутотрансплантации), - рассказали в ВОДКБ №1.

Однако определенная часть пациентов нуждается в госпитализации в федеральные центры Москвы или Санкт- Петербурга. Это вязано с проведением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток от родственных или неродственных доноров, аутотрансплантации гемопоэтических стволовых клеток, оперативного лечения, требующего современных специализированных технологических систем, проведения протонной лучевой терапии. В нашем регионе такие виды лечения пока отсутствуют.

В Воронеже ежегодно выявляется 55-60 детей в возрасте до 18 лет с впервые диагностированными злокачественными новообразованиями. Четкой тенденции к росту онкологических заболеваний у детей в регионе нет. Сейчас получают лечение 214 детей.

В структуре детского рака преобладают острые лейкозы (до 40 % от всех случаев) и опухоли центральной нервной системы (30% всех случаев). У малышей более раннего возраста чаще диагностируются врожденные опухоли: нейробластому, опухоли почек, опухоли сетчатки глаза. Структура детских новообразований значительно отличается от «взрослых» вариантов. У юных пациентов крайне редко встречаются рак молочной железы, кишечника, меланома.

В последние годы детская онкология успешно развивается: в онкогематологическом отделении ВОДКБ №1 процент полного выздоровления пациентов составляет 75- 90% в зависимости от заболевания и стадии.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».