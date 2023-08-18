Под Воронежем водитель «Лады» сбил мотоцикл, ранены двое подростков

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 17 августа, в 19.45 в селе Девица Семилукского района у дома № 11Б по улице Зеленой случилась авария. 63-летний местный житель, руливший «Ладой-Гранта», ехал со стороны поселка Стрелица в направлении дороги Курск-Воронеж. При повороте налево он не уступил двигавшемуся навстречу мотоциклу «Сузуки DR 250S», которым управлял 17-летний житель поселка Хохольский и врезался в него.

В аварии получили травмы мотоциклист и его 15-летняя пассажирка. Обоих подростков на скорой отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему водитель «Лады» нарушил правила.

«Лада» после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 17 августа в Воронеже на улице Волгоградской случилась авария, в которую попали сразу три «Лады». Одного из водителей, мужчину 34 лет, госпитализировали.