В центре Воронежа перекроют движение и запретят парковку из-за Крестного хода

Водителям нужно будет объезжать участок улицы Фридриха Энгельса 20 августа с 9.00 до 11.00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 19 августа, и в воскресенье, 20 августа, изменится схема движения в Центральном и Коминтерновском районах. Связано это с проведением Крестного хода в честь 400-летия со дня рождения первого епископа Воронежского святителя Митрофана.

С 9.00 до 11.00 в воскресенье, 20 августа, будет запрещено движение транспорта по улице Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Кольцовской).

Кроме того, с 23.00 19 августа до 11.00 20 августа нельзя будет припарковать машину на том же участке улицы Фридриха Энгельса, а также в районе дома № 48/1к2 по улице Владимира Невского.

Напомним, 20 августа в центре Воронежа также запретят парковку и движение транспорта из-за матча «Факела» с нижегородским «Пари НН».