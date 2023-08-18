Старший сержант из воронежских Лисок погиб в зоне СВО

Виктор Лисицын. Фото: телеграм-канал Игоря Кирноса.

В зоне СВО погиб старший сержант из Лисок Виктор Лисицын. Виктору Алексеевичу было 42 года.Трагическое известие сообщил в своем телеграм-канале глава Лискинского района Игорь Кирнос.

- Виктор Алексеевич погиб при исполнении служебного долга. Он показал пример верного товарища, настоящего патриота. Память о мужестве и подвиге нашего земляка мы навсегда сохраним в наших сердцах, - говорится в посте Игоря Кирноса.

Глава района выразил соболезнования родным и близким Виктора Лисицына.

Напомним, в конце июля стало известно, что в ожесточенном бою в зоне СВО погиб пулеметчик мотострелкового отделения, 44-летний житель Лискинского района Юрий Поляков.