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НовостиОбщество18 августа 2023 7:26

Старший сержант из воронежских Лисок погиб в зоне СВО

Виктору Лисицыну было 42 года
Юрий КОЗЛОВ
Виктор Лисицын.

Виктор Лисицын.

Фото: телеграм-канал Игоря Кирноса.

В зоне СВО погиб старший сержант из Лисок Виктор Лисицын. Виктору Алексеевичу было 42 года.Трагическое известие сообщил в своем телеграм-канале глава Лискинского района Игорь Кирнос.

- Виктор Алексеевич погиб при исполнении служебного долга. Он показал пример верного товарища, настоящего патриота. Память о мужестве и подвиге нашего земляка мы навсегда сохраним в наших сердцах, - говорится в посте Игоря Кирноса.

Глава района выразил соболезнования родным и близким Виктора Лисицына.

Напомним, в конце июля стало известно, что в ожесточенном бою в зоне СВО погиб пулеметчик мотострелкового отделения, 44-летний житель Лискинского района Юрий Поляков.