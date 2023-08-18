В Воронежской области рассчитали прожиточный минимум на 2024 год

Чиновники считают, что пенсионеры могут выжить и на 11 745 рублей в месяц. Фото: из архива «КП»

Власти Воронежской области рассчитали величину прожиточного минимума на 2024 год. В среднем он вырастет на 908 рублей и составит 13 271 рубль. А вот по группам населения он достаточно существенно отличается. Для работающих жителей Воронежской области он составит 14 465 рублей (рост на 989 «целковых»). Детям необходимо 12 873 рубля (ранее было на 881 меньше). Ну а пенсионеры, как считают чиновники, могут выжить и на 11 745 рублей в месяц. Для них прожиточный минимум вырос всего на 484 рубля.

Напомним, что величина прожиточного минимума влияет на размер социальных выплат – то есть, пособий на детей, доплат к пенсии или субсидий на оплату ЖКХ.