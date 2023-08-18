В Воронеже 64-летняя женщина устроила ДТП с тремя «Ладами»

У одной из машин разбито крыло. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 17 августа, в 15.30 в Воронеже на улице Волгоградской случилась массовая авария. 64-летняя жительница Воронежа, рулившая «Ладой-Гранта», поворачивала налево в сторону улицы Баррикадной и на перекрестке со светофором врезалась в другую стоявшую «Ладу-Гранту». Этот автомобиль по инерции столкнулся с «Ладой-Вестой», которой рулил 37-летний воронежец.

Автомобили после аварии. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

34-летний мужчина, руливший «Ладой», попавшей в «коробочку» между двумя машинами, получил травмы. Его на скорой отвезли в больнице. Полицейские выясняют, почему женщина-водитель не смогла вовремя затормозить.

Дорога после ДТП. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 17 августа в Воронежской области случилось 127 ДТП, из них 94 – в Воронеже, 20 – на дорогах в районах и 13 – на федеральных трассах. В четырех авариях получили травмы пять человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.