Под Воронежем задержали банду, кравшую деньги у пенсионеров в трех регионах

Криминальную троицу, промышлявшую кражами в трех регионах России, сотрудники ГИБДД задержали в Богучарском районе. Фото: из архива «КП»

Сотрудники федерального управления уголовного розыска МВД России вместе с полицейскими из Оренбургской и Воронежской областей задержали в Богучарском районе банду воров, состоящую из троих жителей разных регионов России. Их подозреваются в серии крупных краж в домах пенсионеров.

По версии следствия, преступники ездили на автомобиле по российским городам и находили дома, в которых живут пожилые люди. Они представлялись медицинскими работниками из службы социальной защиты и предлагали бесплатно провести экспресс-обследование. Пока две женщины со стетоскопами отвлекали внимание хозяев дома, их сообщник обыскивал комнаты и забирал все обнаруженные им деньги и ценности.

Одно из преступлений банда совершила в Оренбурге, где семья пенсионеров лишилась сбережений на более чем 400 тысяч рублей. Полицейские установили марку автомобиля воров и передали ориентировку в соседние регионы. В результате преступников задержали в Богучарском районе сотрудники местного подразделения ГИБДД. В ходе обыска автомобиля полицейские изъяли деньги, банковские и сим-карты, средства связи, а также стетоскопы, очки и перчатки, которые использовали для криминального спектакля.

- В Оренбургской области возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ, карающей за кражу. Задержанных в Богучарском районе трех человек арестовали. По версии следствия, они причастны к четырем аналогичным кражам в Оренбургской, Волгоградской и Саратовской областей. Не исключено, что преступлений этой криминальной троицы было еще больше, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.