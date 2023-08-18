В райцентре Воронежской области сгорел жилой дом

Пожар в Калаче ликвидировали через 16 минут после вызова. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Вечером в четверг, 17 августа, сотрудникам МЧС пришлось немало потрудиться. В 23.41 им сообщили о пожаре в Калаче на улице Ворошилова. Там горел жилой дом 8х12 метров. На место ЧП выезжали восемь специалистов спасательного ведомства на двух пожарных машинах. Огонь они потушили в 23.57. К тому времени пламя повредило внешнюю стену на площади 9 кв.м., а в комнате 3х2 м. стену на площади 4 кв.м. По оперативным данных, пострадавших на пожаре не было.

В тот же день примерно в 19.42 загорелась «семерка» в селе Верхний Мамон на улице Мира. Туда также выезжали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. «Семерку» потушили в 19.52. Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля на площади 2 кв.м. Пострадавших во время этого пожара также не было.