Путин анонсировал высокоскоростную ж/д магистраль, проходящую через Воронеж

Конкретные сроки строительства высокоскоростной магистрали, проходящей через Воронеж, пока не определили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До Воронежа могут довести высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ), первоначально планируемую от Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на церемонии запуска пассажирского движения на Ленинградско-Казанском московском центральном диаметре, который связывает Зеленоград и Раменское.

Президент сообщил, что к проекту ВСМ в скором времени будут подключать банки. Кроме того, он отметил, что после окончания строительства магистрали путь по железной дороге между Москвой и Санкт-Петербургом займет всего 2 часа 15 минут вместо прежних четырех часов пяти минут. При этом Владимир Путин заявил, что в планах есть и удлинение дороги до Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани, Адлера и главных городов двух новых регионов нашей страны Донецка и Луганска. Также Президент России обсудил возможность строительства такой ВСМ и до Минска с главой белорусского государства Александром Лукашенко.