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НовостиОбщество18 августа 2023 5:45

Путин анонсировал высокоскоростную ж/д магистраль, проходящую через Воронеж

Президент заявил, что ее нужно также довести до новых регионов России
Олег КУЗНЕЦОВ
Конкретные сроки строительства высокоскоростной магистрали, проходящей через Воронеж, пока не определили.

Конкретные сроки строительства высокоскоростной магистрали, проходящей через Воронеж, пока не определили.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

До Воронежа могут довести высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ), первоначально планируемую от Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на церемонии запуска пассажирского движения на Ленинградско-Казанском московском центральном диаметре, который связывает Зеленоград и Раменское.

Президент сообщил, что к проекту ВСМ в скором времени будут подключать банки. Кроме того, он отметил, что после окончания строительства магистрали путь по железной дороге между Москвой и Санкт-Петербургом займет всего 2 часа 15 минут вместо прежних четырех часов пяти минут. При этом Владимир Путин заявил, что в планах есть и удлинение дороги до Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани, Адлера и главных городов двух новых регионов нашей страны Донецка и Луганска. Также Президент России обсудил возможность строительства такой ВСМ и до Минска с главой белорусского государства Александром Лукашенко.