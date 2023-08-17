Снижает риск развития диабета и ишемии: зачем воронежцам заниматься спортом

Регулярная физическая активность сокращает смертность примерно на 30-35%, увеличивая продолжительность жизни в среднем на три с половиной года и улучшая ее качество. Об этом свидетельствуют данные статистики. Как отмечают медики, тренированная дыхательная и сердечно-сосудистая системы позволяют легче переносить вирусные и другие инфекции, быстрее восстанавливаться после болезни. Умеренные тренировки четыре-пять раз в неделю способны значительно повысить иммунитет.

При этом низкая физическая активность может спровоцировать большое количество тяжелых заболеваний. Так, по оценкам экспертов, 27% случаев сахарного диабета 2-го типа связаны непосредственно с дефицитом двигательной активности. Одно из недавних зарубежных исследований показывает, что риск развития диабета снижается на 50% у пациентов, которые в течение года придерживаются программы физических упражнений для борьбы с ожирением. Ожирение и сахарный диабет 2-го типа – взаимосвязанные заболевания. Наличие ожирения I степени повышает риск развития сахарного диабета в два раза, ожирение II степени – в пять раз, III степени – более чем в 10 раз.

Кроме того, с низкой физической активностью связано примерно 21-25% случаев заболеваний раком молочной железы и толстой кишки. Новое исследование австралийских ученых из Сиднейского университета показало, что даже короткие ежедневные всплески физнагрузки в течение пяти минут снижают риск развития рака на 32%. Более ранние исследования показали возможность сокращения смертности от онкозаболеваний примерно на 11% всего лишь путем повышения двигательной активности.

Около 30% случаев заболевания ишемической болезнью сердца имеют в своей основе гиподинамию. Вероятность внезапной смерти у недостаточно активных людей на 20-30% выше, чем у их более активных сверстников, которые ходят пешком хотя бы 30 минут каждый день. Умеренные нагрузки около 150 минут в неделю существенно сокращают риски ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, депрессии. Малоподвижный образ жизни ускоряет потерю костной и мышечной массы в пожилом возрасте, что может приводить к патологическим переломам с тяжелыми инвалидизирующими осложнениями.

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Как подобрать подходящий вид спорта?

Эксперты отмечают, что при выборе вида двигательной активности необходимо учитывать возраст, уровень тренированности на текущий момент, общее состояние здоровья, наличие медицинских противопоказаний. Поэтому врачебные рекомендации, разумеется, имеют большое значение. Необходимо также брать в расчет личные предпочтения и склонности, так как максимальный оздоравливающий эффект от упражнений можно получить лишь в том случае, когда они доставляют человеку удовольствие.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».