В Воронеже мошенник разжалобил студентку рассказами о больной бабушке

Парень пытался тянуть из жертвы деньги с помощью жалоб Фото: из архива «КП»

20-летняя студентка столичного вуза стала жертвой собственной доверчивости. В июне 2022 года к девушке на Московском проспекте Воронежа подошел молодой человек, который рассказал трогательную историю о бабушке, которая якобы лежит в реанимации в Астрахани. Молодой человек хотел навестить родственницу, но не имел денег на поездку. Новая знакомая согласилась помочь и перевела на карту парня 5 тысяч рублей.

- Через несколько дней на ее мобильный стали поступать звонки от этого мужчины с просьбой вновь перевести ему средства на такси, - рассказали в ГУ МВД по области.

А потом парень попросил 13 000 рублей, пояснив, что эту сумму ему должен его отец. Тут студентка поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

Полицейские усмотрели в деле явные признаки мошеннических действий. Однако оперативно определить место нахождения подозреваемого не удалось. А недавно по подозрению в мошенничестве задержали 20-летнего жителя Каширского района, представителя цыганского этноса.

В отделе полиции задержанный вернул деньги потерпевшей. По факту хищения возбудили уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.