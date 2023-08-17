Воронежский суд отправил на 10 лет в колонию убийцу случайного знакомого

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области завершилось расследование уголовного дела об убийстве и угоне. Следствие и суд установили, что поздним вечером 25 мая 2022 года 24-летний житель Лискинского района распивал спиртное в компании знакомых в частном доме села Средний Икорец Лискинского района. В какой-то момент фигурант отправился в магазин, а по дороге познакомился с 32-летним местным жителем, которого пригласил на застолье в дом.

Ранним утром 26 мая между пьяными приятелями возник конфликт, переросший в драку. Более молодой мужчина многочисленными ударами повалил оппонента на землю и задушил его.

Пытаясь скрыть преступление, обвиняемый на своем автомобиле вывез тело погибшего на берег реки Икорец и попытался инсценировать смерть потерпевшего путем утопления трупа в воде. А затем вывез тело в лесополосу у хутора Соколовский Бобровского района и спрятал его под ветками. После убийства злоумышленник отогнал мотоцикл потерпевшего от своего дома и бросил у магазина.

27 мая 2022 года обвиняемый сообщил о преступлении в полицию и показал место, где спрятал тело погибшего. На предварительном следствии он частично признал свою вину.

Суд назначил преступнику 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.