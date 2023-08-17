Воронежцы смогут сообщать об опасных беспилотниках через мобильное приложение

Фото Народного фронта Фото: Предоставлено

Народный фронт презентовал первое в России мобильное приложение «Радар», с помощью которого можно сообщить о подозрительных беспилотниках и чрезвычайных происшествиях. Теперь любой гражданин России, заметивший подозрительный объект в небе, может мгновенно об этом сообщить. Сигнал оперативно поступит в компетентные органы.

Приложение доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore.

Особенно полезно приложение может быть для жителей приграничных регионов, куда входит и Воронежская область. Согласно проведенным опросам, о востребованности подобного сервиса заявили жители Брянской, Тульской, Тверской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской и Ростовской областей. Им приложение «Радар» позволит следить за безопасностью неба и эффективно проявлять свою бдительность.

Скачать приложение можно по QR-коду.