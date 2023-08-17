В центре Воронежа припаркованные машины мешают прочистке канализации

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Припаркованные во дворе жилого дома №49 по улице Кольцовской личные машины мешают работе аварийной бригады, сообщили в водоканале Воронежа. Из-за отсутствия доступа к месту рабочие не могут приступить к устранению засора на канализации, что создает угрозу коммунальной аварии для жителей многоквартирных домов, владельцев магазинов и офисов.

- Самостоятельно убрать или передвинуть легковые автомобили сотрудники водоканала не могут. А поиски автовладельцев тоже пока безрезультатны – бригады уже несколько раз приезжали на место, но подобраться к колодцам так и не смогли, - сообщили в «РВК-Воронеж».

Последний раз бригада побывала на месте 17 августа в 16.00. Машины, по-прежнему, находились во дворе. В ресурсоснабжающей организации предупредили, чьо дальнейшее промедление может обернутся прорывом канализационных труб, затоплением подвальных помещений и последующим длительным ремонтом. Сама прочистка труб занимает времени не больше часа.

Сотрудники водоканала просят владельцев автомобилей убрать машины с люков и не парковаться сегодня ночью вблизи канализационных колодцев о дворе дома по адресу ул. Кольцовская, 49. В этом случае аварийная бригада водоканала сможет начать работу утром пятницы.