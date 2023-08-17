Воронежский «Буран» подписал контракт с молодым нападающим

Вадим Климцев. Фото: с сайта ХК «Буран»

Руководители «Бурана» приняли решение подписать вместо действовавшего пробного полноценный контракт с 20-летним нападающим Вадимом Климцевым. Соглашение с ним будет действовать два года. До перехода в «Буран» Вадим играл за пермский МХК «Молот». Воронежский клуб будет первым у Климцева во взрослом хоккее.

Кстати, за игрой «Бурана» в Воронеже можно будет посмотреть уже в ближайшие дни. 18 августа «ураганные» на льду «Юбилейного» встречаются в контрольном матче с «Ростовом» в 17.00, а 19 августа сразятся с тем же клубом в 11.00.

Первый матч сезона 2023-2024 годов в ВХЛ у «Бурана» тоже будет в Воронеже. 2 сентября «ураганные» померяются силами с саратовским «Кристаллом».