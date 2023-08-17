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НовостиПроисшествия17 августа 2023 14:49

Воронежцы услышали громкий хлопок на левом берегу

Звук взрыва напугал воронежцев в четверг
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Громкий хлопок услышали жители левобережной части Воронежа, а также пригорода в 16.15 в четверг, 17 августа. Удар был настолько сильным, что в домах задрожали стекла. Встревоженные горожане сообщили об инциденте в соцсетях.

Вскоре после этого чиновники – сначала в мэрии Воронежа, а затем – и в администрации Новоусманского района – официально заявили, что никаких сообщений о ЧП в службу спасения не поступало. Оперативные службы на выезды не отправлялись.

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