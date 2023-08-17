В Воронеже на улице Грамши на месяц установят новые дорожные знаки

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В воронежской Госавтоинспекции сообщили о временных изменениях схемы движения по улице Грамши. Так период с 17 августа до 14 сентября 2023 года в районе дома №27 по этой улице демонтируют знак «Уступите дорогу» и на его место установлен дорожный знак «Движение без остановки запрещено».

Временная схема вводится для повышения безопасности дорожного движения.

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