Центр Воронежа перекроют из-за матча «Факела» с «Пари НН»

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
В воскресение, 20 августа, в Воронеже запретят парковку и движение на прилегающих к Центральному стадиону профсоюзов улицах. В этот день на стадионе встретятся команды воронежского «Факела» и нижегородского «Пари НН»
Ограничения будут действовать с 7:00 до 21:00 20 августа на участках улиц:
Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);
Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);
Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);
Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).
Также ограничат выезд с дворовых проездов.
Запрет на парковку будет действовать с 18:00 19 августа до 21:00 20 августа на улицах:
Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);
Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);
Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);
Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).
Напомним, на время проведения матча маршрутки изменят схемы движения.