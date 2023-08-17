Центр Воронежа перекроют из-за матча «Факела» с «Пари НН»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В воскресение, 20 августа, в Воронеже запретят парковку и движение на прилегающих к Центральному стадиону профсоюзов улицах. В этот день на стадионе встретятся команды воронежского «Факела» и нижегородского «Пари НН»

Ограничения будут действовать с 7:00 до 21:00 20 августа на участках улиц:

Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

Также ограничат выезд с дворовых проездов.

Запрет на парковку будет действовать с 18:00 19 августа до 21:00 20 августа на улицах:

Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

Напомним, на время проведения матча маршрутки изменят схемы движения.