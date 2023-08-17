Бринкманский сад в центре Воронежа не будут сдавать в концессию

Когда облагородят Бринкманский сад, пока неясно. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Бринкманский сад, расположенный в центре Воронежа на перекрестке улиц Урицкого и Транспортной, не будут сдавать в концессию, хотя ранее такой вариант рассматривали. Об этом сообщили в мэрии.

Дело в том, что при изучении нюансов законодательства оказалось, что в концессию нельзя сдавать территории без объектов недвижимости. А их в Бринкманском парке как раз нет. Поэтому его временно сняли с городской инвесткарты. До тех пор, пока не появится конкретного предложения со стороны бизнесменов по развитию этой территории. У городской администрации на данный момент денег для крупномасштабной реконструкции Бринкманского сада нет.

История сада насчитывает более 150 лет. В первой половине XIX века на этой территории располагалась дача известной помещицы Елизаветы Красовской. Она неудачно вышла замуж, развелась и попросила назначить ей опекуна. Им стал командир воронежских батальонов военных кантонистов, полковник Герман Карлович фон Бринкман. Его сыну затем и отошли земли помещицы. Впервые сад открыли для посещения в 1853 году. Сейчас он заброшен.