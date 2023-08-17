Трудовая инспекция помогла жительнице Воронежа получить выплаты по больничному

Женщина обратилась за защитой своих прав на прием к инспектору Фото: из архива «КП»

В Государственную инспекцию труда в Воронежской области обратилась продавец-консультант. Женщина пожаловалась, что работодатель целый месяц не направлял сведения о её временной нетрудоспособности в Социальный фонд России. Из-за этого женщина не могла получить положенные ей выплаты.

Инспектор зафиксировал нарушение трудового законодательства и указал на это работодателю, который оперативно передал в Социальный фонд необходимые сведения.

В Государственной инспекции труда в Воронежской области напомнили о работе телефона «горячей линии». По нему можно получить бесплатную устную консультацию по вопросам соблюдения трудового законодательства. А также задать интересующий вопрос.

Телефон «Горячей линии» - 221-06-66 (понедельник-воскресенье с 9:00 до 21:00).