В Воронеже на комиссию пригласили должников по налогам

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В управе Ленинского района прошло заседание комиссии по мобилизации дополнительных доходов бюджета. На встречу пригласили представителей организаций, имеющих задолженность по налогам, и выплачивающих заработную плату ниже утвержденного минимального размера оплаты труда.

Участники либо предоставляют комиссии документы об оплате задолженности по недоимке, либо должны пояснить объективные причины, по которым не имеют возможности погасить сейчас недоимку.

В результате совместной работы членов комиссии общая сумма погашенной задолженности организациями по состоянию на 1 августа 2023 года составила почти 45 миллионов рублей.

Кроме того, на заседании районной комиссии по мобилизации с представителями организаций проводятся разъяснительные беседы о необходимости легализации трудовых отношений, о последствиях использования незаконных схем выплаты заработной платы.