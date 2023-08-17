Воронежский велогонщик забрал все золото всероссийских соревнований

Максим Агапов четыре раза поднимался на высшую ступень пьедестала. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

С 13 по 16 августа в Саратовской области прошли всероссийские соревнования по гонкам на шоссе среди юношей по велосипедному спорту. В них участвовали 69 спортсменов из 10 регионов России.

В первый день награды разыгрывали среди юношей в индивидуальной гонке преследования. В ней победил воспитанник воронежской СШОР № 8 Максим Агапов. Оказалось, что это только начало.

Во второй день соревнований в парной гонке в младшей возрастной категории лучшими стали Агапов вместе с Денисом Тымчуком, также занимающемся в СШОР № 8.

В третий день соревнований Максим Агапов взял золото в групповой гонке. Завершающей дисциплиной всероссийских соревнований была гонка-критериум. И в ней победил Агапов! Таким образом, Максим стал абсолютным победителем соревнований.