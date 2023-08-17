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НовостиОбщество17 августа 2023 12:51

Воронежский велогонщик забрал все золото всероссийских соревнований

Максим Агапов победил на всех четырех дистанциях
Юрий КОЗЛОВ
Максим Агапов четыре раза поднимался на высшую ступень пьедестала.

Максим Агапов четыре раза поднимался на высшую ступень пьедестала.

Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

С 13 по 16 августа в Саратовской области прошли всероссийские соревнования по гонкам на шоссе среди юношей по велосипедному спорту. В них участвовали 69 спортсменов из 10 регионов России.

В первый день награды разыгрывали среди юношей в индивидуальной гонке преследования. В ней победил воспитанник воронежской СШОР № 8 Максим Агапов. Оказалось, что это только начало.

Во второй день соревнований в парной гонке в младшей возрастной категории лучшими стали Агапов вместе с Денисом Тымчуком, также занимающемся в СШОР № 8.

В третий день соревнований Максим Агапов взял золото в групповой гонке. Завершающей дисциплиной всероссийских соревнований была гонка-критериум. И в ней победил Агапов! Таким образом, Максим стал абсолютным победителем соревнований.