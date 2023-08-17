Воронежская бегунья завоевала серебро финала международных соревнований

Светлана Аплачкина (третья справа) на этот раз не победила, но показала лучший результат в карьере на дистанции 5000 метров. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

Воронежская бегунья Светлана Аплачкина стала серебряным призером финала престижных международных соревнований «Королева российского спорта». Он стартовал в Екатеринбурге. В столицу Урала приехали сильнейшие атлеты России и Беларуси.

Первой дистанцией финала стал забег на 5000 метров. Светлана Аплачкина в острой борьбе с бегуньей из Ростовской области Ольгой Вовк уступила сопернице всего 1,03 секунды. Результат Светлана – 15 минут 10,45 секунды. Так быстро она эту дистанцию еще никогда не пробегала. Кстати, и Ольга Вовк побила личный рекорд на 5000 метрах.

Напомним, на недавнем чемпионате России в Челябинске Светлана Аплачкина завоевала два золота – в забегах на 1500 и 5000 метров.

Кроме Светланы, в финал «Королевы российского спорта» пробились еще шесть наших земляков спринтеры Владислав Доронин и Ксения Сомова, барьеристки Алина Бозюкова, Ирина Баулина и Эмилия Тангара и прыгун в длину Юрий Ожгибесов. Их соревнования еще впереди.