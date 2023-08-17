Во время фестиваля «Чернозем» изменят схему движения около воронежского сити-парка «Град»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 18 по 21 августа изменят движение автотранспорта около сити-парка «Град». Временную схему сделают из-за проведения рок-фестиваля «Чернозем».

Кроме того, для удобства зрителей каждый вечер с пятницы по воскресенье пустят специальные бесплатные автобусы, который отвезут любителей рока в город после окончания концерта. Автобусы будут отправляться с 22.15 от магазина Hoff в сити-парке «Град» и довезут зрителей до остановки «Памятник Славы» через ТРЦ «Московский проспект».

Кроме того, дополнительные автобусы пустят и по маршрутам № 64 и 84, а движение других городских маршруток от остановки «Памятник Славы» продлят на несколько часов в дни «Черноземфеста».

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, на трехдневном опен-эйре в Воронеже выступят более 30 музыкальных групп.