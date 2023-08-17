В Воронеже нашли живым 15-летнего подростка

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Поисковики сообщили о благополучном завершении розыска пропавшего накануне 15-летнего подростка. Сообщалось, что мальчик ушел из дома 16 августа и сутки не выходил на связь, а о его месте нахождения было ничего не известно. Вдобавок ребенок имеет проблемы со здоровьем и нуждался в медицинской помощи.

К счастью, мальчика нашли. Горожане обнаружили его в салоне автобуса и сообщили поисковикам. Известно, что с ребенком все в порядке.

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