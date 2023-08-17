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НовостиОбщество17 августа 2023 12:09

В мэрии Воронежа уволили руководителя управления муниципальной службы и кадров

Александр Шамарин перешел на другую работу
Юрий КОЗЛОВ
Александр Шамарин.

Александр Шамарин.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии образовалось вакантное место руководителя управления. В отставку ушел Александр Шамарин. Он был начальником управления муниципальной службы и кадров. Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал заявление Александра Викторовича об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. На этой должности Шамарин проработал девять лет - с июня 2014 года.

С 25 августа исполнять обязанности руководителя управления будет бывший заместитель Шамарина Ольга Колоскова. Затем примут решение, снимать ли с нее приставку и.о. или назначать на эту должность кого-то другого.

Напомним, 17 августа сообщили о важном кадровом решение и в правительстве Воронежской области. Там также по собственному желанию ушел в отставку заместитель губернатора Сергей Соколов.