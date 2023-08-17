Огромная пробка образовалась на выезде из Воронежа из-за массовой аварии

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Многокилометровый затор сковал выезд из Воронежа в сторону Москвы в Рамонском районе. Причиной стала массовая авария, которая произошла утром на 486-м километре автодороги М-4 «Дон». Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, «паровозик» собрал автобус, микроавтобус, легковушку и грузовик. По предварительным данным полиции, ДТП спровоцировал водитель рейсового автобуса «Москва-Севастополь», который не выдержал дистанцию до впереди двигавшегося микроавтобуса, тот по инерции влетел в «БМВ 420», а она - в грузовик МАН.

Сейчас сотрудники ГИБДД принимают меры к ликвидации затора на данном участке федеральной трассы.