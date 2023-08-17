В Воронежской области учитель физкультуры перевел мошенникам более миллиона рублей, пытаясь обезопасить счет

Дистанционные мошенники развели на деньги жителя Бобровского района, да еще повесили на него кредит.

29-летний учитель физкультуры сообщил полицейским, что неизвестные звонили ему на мобильный телефон в течение четырех суток. В итоге он лишился всех сбережений. Сначала мужчине позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и напугал, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит. И подсказал, какие операции необходимо провести, чтобы обезопасить свой счет. Чтобы предотвратить незаконное оформление долговых обязательств, бобровцу порекомендовали как можно скорее перевести свои накопления на спецсчета, взять кредит, опередив аферистов, и тоже положить туда же. Школьный учитель перевел более 300 тысяч рублей личных сбережений и один миллион рублей кредитных по указке аферистов «на деревню дедушке». После этого мошенники перестали выходить на связь.

Всего за 16 августа в полицию написали заявления 12 жителей Воронежской области, лишившихся после общения с аферистами более четырех миллионов рублей.