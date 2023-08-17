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НовостиОбщество17 августа 2023 11:34

В Воронеже за остановку под запрещающим знаком эвакуировали две машины

Водителям выписали штрафы
Ирина КАЗАНИНА
Фото УГИБДД по Воронежской области

Фото УГИБДД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Госавтоинспекторы провели проверку по информации, поступившей в чат-бот @Bespredelu_net36_bot. Очевидец зафиксировал нарушение правил дорожного движения – два водителя оставили свои машины под знаком «остановка запрещена».

По итогам проверки машины нарушителей – «Киа Соренто» и «Лада Гранта» - эвакуировали на штраф-стоянку. Забрать автомобили владельцы смогут только после уплаты штрафа в размере 1500 рублей и издержек на работу эвакуатора, а также плату за хранение.

Госавтоинспекция напоминает, что любое нарушение ПДД опасно, так как может стать причиной аварии.