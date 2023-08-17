В Воронеже за остановку под запрещающим знаком эвакуировали две машины

Фото УГИБДД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Госавтоинспекторы провели проверку по информации, поступившей в чат-бот @Bespredelu_net36_bot. Очевидец зафиксировал нарушение правил дорожного движения – два водителя оставили свои машины под знаком «остановка запрещена».

По итогам проверки машины нарушителей – «Киа Соренто» и «Лада Гранта» - эвакуировали на штраф-стоянку. Забрать автомобили владельцы смогут только после уплаты штрафа в размере 1500 рублей и издержек на работу эвакуатора, а также плату за хранение.

Госавтоинспекция напоминает, что любое нарушение ПДД опасно, так как может стать причиной аварии.