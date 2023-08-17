Воронежский Камерный театр пригласил бразильских хореографов для новой постановки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Юбилейный, 30-й, сезон Камерный театр откроет 6 сентября свежим спектаклем «Да здравствует Король!», поставленным худруком Михаилом Бычковым в июне, - перед уходом театра на летние каникулы его успели показать всего несколько раз.

Кроме того, уже осенью труппа готовит еще две большие премьеры. Для первой театр пригласил бразильского хореографа Энрике Родовалью и его ассистента Ирупе Сармьенто. Это станет первым опытом международного сотрудничества для танцтруппы Камерного театра, а для лауреата национальных и международных премий Энрике Родовалью - первой работой в России.

Рабочее название спектакля - «Между двумя». В своей хореографии Энрике, который создавал постановки для Городского балета Сан-Паулу (Бразилия), Нидерландского театра танца (NDT, Нидерланды), Балета Театра дель Эспасьо (Мексика), а также для других театров и танцевальных компаний в Бразилии и Португалии, зачастую соединяет контемпорари с другими направлениями танца, элементами драматического театра и юмором.

Танцевальная премьера запланирована на конец сентября.

А в середине октября на большой сцене театр планирует выпустить «Вишневый сад». Над чеховской историей работает приглашенный режиссер Антон Федоров. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, его спектакль «Ребенок» весной 2023 года принес Камерному «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль в драме. Малая форма».

Антон Федоров с февраля 2023 года занимает пост главного режиссера новосибирского театра «Старый дом». В числе работ молодого и уже популярного в стране творца - «Петровы в гриппе» и «Буковски» в «Гоголь-центре», «Королевство кривых» в Альметьевском татарском драмтеатре, «Иваново детство» в Казанском ТЮЗе, «Морфий» в Псковском театре драмы имени Пушкина, «Котлован» в театре «Старый дом».