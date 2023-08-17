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НовостиПроисшествия17 августа 2023 10:36

В Воронеже объявили поиски 15-летнего подростка

Воронежские поисковики распространили ориентировку на пропавшего подростка
Ирина КАЗАНИНА
Фото со страницы сообщества Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области в "ВК"

Фото со страницы сообщества Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области в "ВК"

Поисковики просят воронежцев помочь в розыске 15-летнего подростка. Байкузиев Озодбек исчез в Воронеже на улице Дорожная. С 16 августа о его судьбе ничего не известно. Мальчик нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 155 см, худощавого телосложения.

В день исчезновения был одет в тёмно-серые джинсы, светло-коричневую футболку, чёрную кепку, чёрные кроссовки с белой подошвой.

Если вы что-то знаете о местонахождении подростка, сообщите по телефонам: 112 или 8 920 404 60 00.