В Воронеже объявили поиски 15-летнего подростка

Фото со страницы сообщества Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области в "ВК"

Поисковики просят воронежцев помочь в розыске 15-летнего подростка. Байкузиев Озодбек исчез в Воронеже на улице Дорожная. С 16 августа о его судьбе ничего не известно. Мальчик нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 155 см, худощавого телосложения.

В день исчезновения был одет в тёмно-серые джинсы, светло-коричневую футболку, чёрную кепку, чёрные кроссовки с белой подошвой.

Если вы что-то знаете о местонахождении подростка, сообщите по телефонам: 112 или 8 920 404 60 00.