В Воронеже на трех улицах Северного района продлили отключение воды

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Квадра» предупредила воронежцев о продлении отключения горячей воды в Северном районе. Ограничение коснется жителей улиц Хользунова, Шишкова и Московский проспект. - При проведении неотложного ремонта на трубопроводе, мы выявили еще один изношенный участок, который срочно нуждается в замене. Для повышения надежности теплоснабжения и упреждения нештатных отключений тепла в отопительный сезон, мы приняли решение заменить его прямо сейчас, - сообщили в «Квадре». - Для жителей домов, попавших под ограничение, будет сделан перерасчет в соответствии с законодательством. Перерасчет включат в квитанции за август.

Продлят отключение горячей воды до устранения повреждения по следующим адресам:

- пер. Ученический, 5

- Московский проспект, 82, 85, 90, 90а, 90/1, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 104а, 104б, 104в

- ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105а, 105, 107, 107а

- ул. Хользунова, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 40а, 40г, 40д, 42, 48, 64а, 72а, 72б, 70а, 10, 10б, 42, 44, 50, 46.