Под Воронежем рейсовый автобус «Москва-Севастополь» попал в массовую аварию

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В Рамонском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с четырьмя транспортными средствами.

Авария «паровозиком» произошла примерно в 10.30 на 486-м километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным полиции, 47-летний водитель рейсового автобуса «Мицубиси» назначением «Москва-Севастополь» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Пежо Бокстер» и врезался в него. Микроавтобус от удара влетел в «БМВ 420», который по инерции «догнал» грузовик МАН с полуприцепом.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. По предварительным данным, люди не пострадали. Пассажиров рейсового автобуса отпарвили на другом транспортном средстве к месту назначения.

Сейчас сотрудники ГИБДД принимают меры к ликвидации затора на данном участке федеральной трассы.