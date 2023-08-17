Сбер и Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области заключили соглашение о сотрудничестве

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Документ подписали заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Михаил Белоусов и руководитель Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.

Соглашение направлено на совместную реализацию экологических проектов. Оно предполагает работу в части информационной поддержки, реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду, пропаганду экологической культуры через различные каналы коммуникаций.

Михаил Белоусов, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Это первое соглашение, которое Сбер заключил с воронежскими органами власти в сфере экологии. Оно дополняет широкий перечень уже имеющихся направлений сотрудничества. Для нас это важно, потому как экологическая сознательность – это часть нашей корпоративной культуры. Это не только проведение просветительских мероприятий и внедрение принципов рационального потребления внутри корпорации, но и активная волонтерская деятельность наших сотрудников, создание зелёного микроклимата в офисах для наших клиентов»

Наталья Ветер, руководитель Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области:

«Для нас важна совместная работа как с представителями бизнес-сообщества, так и с гражданами. Подписанное соглашение позволит расширить возможности обмена информацией и повысить качество охраны окружающей среды. Благодаря совместным действия мы сможем оперативнее реагировать на нарушения, усилить роль профилактических мероприятий и вовлечь большее количество людей в волонтёрские природоохранные проекты»