Воронежца направили на принудительное лечение за убийство бабушки

Суд отправил воронежца за убийство бабушки на принудительное лечение.

Шокирующий своей дикостью инцидент произошел в конце февраля 2023 года в квартире на улице 20-летия Октября. Между 36-летним мужчиной и его бабушкой произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры внук взял нож и гантели и забил родственницу: эксперты насчитали более 100 травматических воздействий в область головы и туловища погибшей.

- Согласно заключению экспертов комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии мужчина страдает хроническим психическим расстройством. В момент совершения убийства он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Поэтому суд отправил виновного на принудительное лечение в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, - сообщили следственном управлении СК России по Воронежской области.