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НовостиСпорт17 августа 2023 9:51

Чемпион мира по джиу-джитсу проведет бесплатную тренировку для воронежцев

Дмитрий Бешенец приглашает на нее всех желающих независимо от уровня физподготовки
Юрий КОЗЛОВ
Дмитрий Бешенец раскроет некоторые секреты своего мастерства всем желающим.

Дмитрий Бешенец раскроет некоторые секреты своего мастерства всем желающим.

Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

В пятницу, 18 августа, в спортивном клубе «Волк» (пр. Труда 48/3, остановка «Текстильщиков») пройдет открытая бесплатная тренировка заслуженного мастера спорта России, семикратного чемпиона мира по джиу-джитсу, а также мастера спорта по дзюдо Дмитрия Бешенца. Начнется она в 18.30.

На тренировку ждут всех желающих, независимо от уровня физподготовки. Даже если вы вообще никогда не занимались спортом, можно будет получить во время нее навыки, которые пригодятся и в повседневной жизни.

Детям на тренировку нужно взять спортивную форму и сменную обувь. Как и взрослым, впрочем.