Чемпион мира по джиу-джитсу проведет бесплатную тренировку для воронежцев

Дмитрий Бешенец раскроет некоторые секреты своего мастерства всем желающим. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

В пятницу, 18 августа, в спортивном клубе «Волк» (пр. Труда 48/3, остановка «Текстильщиков») пройдет открытая бесплатная тренировка заслуженного мастера спорта России, семикратного чемпиона мира по джиу-джитсу, а также мастера спорта по дзюдо Дмитрия Бешенца. Начнется она в 18.30.

На тренировку ждут всех желающих, независимо от уровня физподготовки. Даже если вы вообще никогда не занимались спортом, можно будет получить во время нее навыки, которые пригодятся и в повседневной жизни.

Детям на тренировку нужно взять спортивную форму и сменную обувь. Как и взрослым, впрочем.