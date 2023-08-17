В Воронеже поймали наркокурьера с килограммом «дури»

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В Воронеже оперативники провели спецоперацию, чтобы задержать оптового наркокурьера. При обыске дома у 40-летнего мужчины на Московском проспекте полицейские изъяли 21 пакет с порошкообразным веществом, а в гараже на улице Ломоносова - три пакета с наркотическим средством. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотиком - метилофедроном. Изъяли около килограмма «дури».

- Фигурант оказался оптовым курьером одного из незаконных интернет-магазинов, функционирующих в популярном мессенджере. Мужчина бесконтактным способом забирал оптовые партии наркотиков в Москве, фасовал у себя в квартире или гараже на более мелкие партии, после чего организовывал тайники для розничных курьеров в Воронеже и пригородных районах области.

За незаконный сбыт наркотиков мужчине грозит серьезный срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Его взяли под стражу.