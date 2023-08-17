Губернатор Воронежской области уволил своего заместителя Сергея Соколова

Сергей Соколов (на переднем плане), скорее всего, переедет на работу в Москву. Фото: rectors.vsu.ru

В правительстве Воронежской области произошла крупная отставка. Свой пост покинул заместитель губернатора Сергей Соколов. Уход с должности Сергея Анатольевича, разговоры о котором ходили уже давно, теперь оформлен указом Александра Гусева. Согласно этому документу, Соколова освобождают от занимаемой должности с 17 августа. При этом причиной досрочного прекращения его полномочий в указе называют инициативу самого работника. О кандидатуре преемника Соколова пока ничего не сообщают.

Сергей Соколов до прихода в правительство Воронежской области имел опыт работы в ФСБ. Теперь же, по данным ряда источников, он долго без работы не останется. Скорее всего, он переедет в Москву – на одну из руководящих должностей в исполкоме Народного фронта.