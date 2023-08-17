В Воронежской области на месяц закроют участок федеральной трассы

С 21 августа по 20 сентября закроют участок федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Воронежской области (подъезд к Саратову), сообщили в Управлении автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства.

В этот период коммунальщики очистных сооружений Борисоглебска на участке км 450+530 – км 451+650 автодороги Р-22 будут восстанавливать канализационные колодцы.

- Будет полностью закрыто движение для всех видов транспортных средств. Объезд участка федеральной автодороги будет осуществляться через улицу Юбилейная – улицу 217 Стрелковой дивизии – улицу Чкалова. Учитывайте это обстоятельство при планировании маршрута. И соблюдайте требования временных дорожных знаков, - отметили в ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

В случае нештатной ситуации на дороге звоните по круглосуточному телефону дежурного диспетчерской службы +7 (4862) 75-07-69.