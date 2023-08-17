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НовостиСпорт17 августа 2023 8:47

Воронежцы взяли три медали на всероссийской летней Спартакиаде инвалидов

Одна из них золотая
Юрий КОЗЛОВ
Пьедестал 100-метровки был на две трети воронежским.

Пьедестал 100-метровки был на две трети воронежским.

Фото: cspsk-vrn.ru

В подмосковном городе Жуковский завершилась IV Всероссийская Летняя Спартакиада по легкой атлетике среди спортсменов-инвалидов. На этом турнире очень здорово выступили воронежские спринтеры.

Особенно мощно наши земляки «выстрелили» на 100-метровке. Максим Каверин выиграл ее, а Илья Сергеев завоевал бронзу. В копилке нашей сборной есть и медаль в забеге на 200 метров. Ее завоевал Максим Каверин, он стал третьим на этой дистанции.

- Медалисты Спартакиады тренируются под руководством Анны Юрьевны Осиновской. Ребята впервые участвовали в выездных соревнованиях такого уровня и успешно справились с поставленными задачами, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.