Воронежцы взяли три медали на всероссийской летней Спартакиаде инвалидов

Пьедестал 100-метровки был на две трети воронежским. Фото: cspsk-vrn.ru

В подмосковном городе Жуковский завершилась IV Всероссийская Летняя Спартакиада по легкой атлетике среди спортсменов-инвалидов. На этом турнире очень здорово выступили воронежские спринтеры.

Особенно мощно наши земляки «выстрелили» на 100-метровке. Максим Каверин выиграл ее, а Илья Сергеев завоевал бронзу. В копилке нашей сборной есть и медаль в забеге на 200 метров. Ее завоевал Максим Каверин, он стал третьим на этой дистанции.

- Медалисты Спартакиады тренируются под руководством Анны Юрьевны Осиновской. Ребята впервые участвовали в выездных соревнованиях такого уровня и успешно справились с поставленными задачами, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.