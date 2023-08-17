Под Воронежем в ДТП с двумя иномарками пострадала женщина и двое детей

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В Борисоглебском районе утром 16 августа произошло ДТП с тремя пострадавшими.

Около 10.30 на 473-м километре автодороги «Курск-Саратов», по предварительным данным полиции, 36-летний водитель «Опеля Астра» при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении «Ауди-А8», который на главной дороге обгонял впереди движущийся автомобиль. Иномарки столкнулись.

В ДТП пострадали три пассажира автомобиля «Опель Астра»: 33-летняя женщина, 13-летний мальчик и 8-летняя девочка жители, их доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.